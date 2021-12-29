Полузащитник минского «Динамо» Cелява подписал контракт с «Ростовом»

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что к команде присоединился полузащитник сборной Белоруссии Александр Селява.
Отмечается, что ростовский клуб подписал с 29-летним хавбеком контракт до конца текущего сезона с возможностью его дальнейшего продления.
Селява – воспитанник академии БАТЭ. С января этого года футболиста выступал за минское «Динамо», отыграв в составе команды 28 матчей и отдав две результативных передачи. Ранее полузащитник защищал цвета солигорского «Шахтера», вместе с которым он стал чемпионом Белоруссии.
За национальную команду Селява провел пять встреч.
источник: ФК «Ростов»