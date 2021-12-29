Нападающий «Спарты» Пулкраб может продолжить свою карьеру в «Локомотиве»

Руководство «Локомотива» рассматривает возможность подписания нападающего «Спарты» Матея Пулкраба.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, 24-летний чех входит в список игроков, которые могут усилить атакующую линию железнодорожников в зимнее трансферное окно. Отмечается, что московский клуб уже обсудил с футболистом детали личного контракта.

Напомним, что Пулкраб выступает за «Спарту» с января 2016 года. За это время он отыграл за пражский клуб 61 матч, забил 18 голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.