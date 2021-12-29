Куртуа и еще три футболиста «Реала» заразились коронавирусом

Четыре футболиста основного состава «Реала» заразились коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт «сливочных», речь идет о голкипере Тибо Куртуа, хавбеках Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинге, а также о форварде Винисиусе Жуниоре. Все они сдали положительные тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось, что крронавирусом заразились семь футболистов «Барселоны» и четыре игрока «Валенсии».

Добавим, что мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти в 19 матчах набрала 46 очков.