«Манчестер Сити» нацелен на подписание Шика в январе 2022 года

Форвард «Байера» и сборной Чехии Патрик Шик может стать игроком «Манчестер Сити».

Согласно данным Todofichajes, английский клуб считает, что 25-летний футболист сможет усилить позицию центрального нападающего. Отмечается, что руководство «горожан» попытается подписать игрока в зимнее трансферное окно. Также претендентами на форварда являются «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Шик выступает за «Байер» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне он забил 16 голов и отдал семь ассистов в 18 проведенных матчах за леверкузенцев во всех турнирах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шика в 40 миллионов евро.