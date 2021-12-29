Болельщики сборной России признали гол Джикии в матче со Словенией лучшим в 2021 году (видео)

Пресс-служба сборной России завершила голосование на лучший гол национальной команды в 2021 году.
Опрос проводился среди болельщиков в соцсетях. Фанаты признали самым красивым гол защитника Георгия Джикии в матче квалификации ЧМ-2022 против Словении (2:1).
Напомним, что 28-летний футболист отличился ударом через себя после передачи Федора Смолова. Джикия увеличил преимущество сборной России - 2:0.
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Напомним, что 24 марта сборная России сыграет с командой Польши в стыковом матче отбора ЧМ-2022.
источник: РФС