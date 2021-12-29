«Новогодняя сказка о трех богатырях». «Локомотив» поздравил всех с наступающим Новым годом

Московский «Локомотив» поздравил своих поклонников с наступающим Новым годом.

На официальном Youtube-канале был опубликован ролик, в котором рассказывается новогодняя сказка о трех богатырях. В их роли выступили голкипер Маринато Гилерме, а также полузащитники Дмитрий Баринов и Станислав Магкеев.

«Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем вам исполнения самых заветных желаний. Пусть наша общая мечта согревает ваши сердца!» - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба, сопровождающем видео.

Добавим, что в матче 19-го тура «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Встреча состоится 27 февраля.