Соуза расторг контракт со сборной Польши, выплатив неустойку

Президент Польского футбольного союза заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Паулу Соузой.
Напомним, что в ближайшее время 51-летний португальский специалист возглавит бразильский «Фламенго».
«Правление единогласно приняло решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. В рамках соглашения специалист выплатит союзу компенсацию», — написал функционер в своем твиттере.
Ранее в СМИ сообщалось, что неустойка Соузы составляет 300 тысяч евро.
Стыковой матч отбора ЧМ-2022 между сборными России и Польши состоится 24 марта.