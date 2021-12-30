Марсьяль перейдет в «Севилью» на правах аренды

Испанская «Севилья» арендует у английского «Манчестер Юнайтед» нападающего Антони Марсьяля. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, андалусийцы заполучат француза до конца сезона без возможности покупки.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение, но оба клуба ожидают, что в ближайшие дни достигнут компромисс.
Отметим, что действующее соглашение футболиста с «МЮ» рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.
Напомним, Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из французского «Монако» в сентябре 2015-го за 60 млн евро. С тех пор он провел за команду 268 матчей, забил 79 голов и отдал 50 результативных передач.