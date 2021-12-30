Тухель - о матче с «Брайтоном»: Каждой команде нелегко против них

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал ничью с «Брайтоном» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Мы знали, что нам противостоит сильный соперник и матч будет непростым. Я не видел ни одного матча, в котором оппоненту было бы легко против них», - приводит слова специалиста пресс-служба «аристократов».

Команда немецкого тренера с 42 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы АПЛ. «Брайтон» находится на 10-й строчке, имея в своем активе 24 очка.