Томас Тухель: Состояние Лукаку - отражение того, что сейчас происходит с командой

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал состояние бельгийского форварда команды Ромелу Лукаку.

«удивлен тем, что он демонстрирует на поле, но я не знаю, как долго он сможет делать это. Нам остается лишь пробовать и надеяться. Сейчас никто не может ничего утверждать с полной уверенностью.

Он не играл восемь недель, а когда начал готовиться к возвращению, подхватил ковид. И все же после этого он смог приступить к тренировкам и сыграть. Это отражение того, что сейчас происходит с командой - мы стараемся продемонстрировать максимум в сложившихся обстоятельствах», - приводит слова наставника клубная пресс-служба.

Напомним, в последнем матче «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» 1:1. В составе «аристократов» отличился Лукаку.

После 20 игр лондонцы с 42 очками занимают второе место в турнирной таблице.