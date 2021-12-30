В Испании снизили допустимую посещаемость спортивных мероприятий

Испанский совет здравоохранения принял решение сократить количество зрителей на трибунах в связи с распространением нового штамма коронавируса - омикрон.

Как сообщает AS, мероприятия, проводимые на открытом воздухе, смогут посетить 75 процентов зрителей вместо 100, а в закрытых помещениях - 50 процентов вместо нынешних 80.

Напомним, что чемпионат Ла Лиги возобновится 31 декабря матчем «Валенсия» - «Эспаньол». Ранее клубная пресс-служба «летучих мышей» заявила, что в составе команды выявлены четыре случая заражения коронавирусом.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.