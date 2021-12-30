Евгений Кафельников: Ломовицкий не соответствует уровню «Спартака»

Экс-первая ракетка мира и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал трансфер бывшего полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого в казанский «Рубин».

«Затрудняюсь ответить на вопрос, правильно ли «Спартак» поступил, что продал Ломовицкого в «Рубин», учитывая его уровень. Не знаю, все лежит на людях, которые принимали это решение.

Я уже говорил много раз, что уровню «Спартака» не соответствует 90 процентов нынешнего состава, в том числе, и Ломовицкий.

Как я отношусь к футболистам типа Пруцева и Свинова, которые будут играть в «Спартаке»? Я вообще не понимаю, что это за игроки, где они играли, во что они играли. Это усреднение состава команды», - приводит слова теннисиста «Все про спорт».

Напомним, накануне стало известно, что Ломовицкий продолжит карьеру в «Рубине».

В текущем сезоне футболист провел 21 матч, в котором не забил ни одного мяча.