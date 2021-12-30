Шаронов - о переходе Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин»: Мне нравятся игроки с такими качествами

Экс-тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о переходе в клуб полузащитника Александра Ломовицкого из московского «Спартака».

«Мне нравятся игроки с такими игровыми качествами, как у него. Нравится, как он идет в дриблинг, и он всегда настроен на обострение», - приводит слова Шаронова «Реальное время».

29 декабря, команда из Татарстана официально объявила о трансфере 23-летнего россиянина. Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года. Согласно порталу Transfermarkt, сумма данной сделки составила 1,5 миллиона евро.

Напомним, что Ломовицкий является воспитанником академии «Спартака». В общей сложности он провел за красно-белых 46 матчей, отдав два ассиста. Ранее игрок отдавался в аренду тульскому «Арсеналу» и «Химкам».