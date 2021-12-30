Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение клуба о продлении контракта. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По информации источника, у 33-летнего нападающего есть много вариантов для продолжения карьеры в России и в Европе.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.