В «Зените» прокомментировали информацию об отказе Дзюбы продлевать контракт

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об отказе нападающего команды Артема Дзюба продлевать контракт с сине-бело-голубыми.

«Все, что пишут сейчас в прессе - глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало. Мы не ведем сейчас переговоров по продаже Дзюбы в другой клуб», - приводит слова Медведева «СЭ».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что форвард может покинуть петербургский клуб и перейти в казанский «Рубин».