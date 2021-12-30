Количество зараженных коронавирусом футболистов в «Барселоне» достигло десяти

Количество зараженных коронавирусом футболистов в испанской «Барселоне» достигло десяти человек.е Как сообщает пресс-служба каталонцев, положительные тесты сдали Абде Эззалзули, Сержинью Дест и Филиппе Коутинью.
Напомним, ранее по той же причине команда лишилась Усмана Дембеле, Самуэля Юмтити, Гави, Клемана Лангле, Алехандро Бальде, Дани Алвеса и Жорди Альбы.
Свою первую встречу после перерыва «Барселона» проведет 2 января на выезде против «Мальорки».
После 18 туров подопечные Хави с 28 очками занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
источник: ФК «Барселона»