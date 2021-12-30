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Михаил Боярский: Мне сложно сейчас представить «Зенит» без Дзюбы

Ранее появилась информация, что форвард может покинуть петербургский клуб и перейти в казанский «Рубин».
30 декабря 2021 13:39

Народный артист Михаил Боярский поделился мнением о возможном уходе из команды нападающего Артема Дзюбы и еще несостоявшемся трансфере Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов».

«Сможет ли Сергеев заменить Дзюбу в «Зените»? Я плохо знаю Ивана и его способности. Играть в Самаре - это одно, а в Питере - совершенно другое. Мне кажется, что Артема сложно будет заменить полноценным образом. Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он никуда уходил. Мне сложно представить сейчас наш клуб без Артема», - приводит слова Михаила «СЭ».

Напомним, что в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ и Кубке России, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Помимо самарской команды 26-летний нападающий выступал за «Строгино» (84 матча, 34 гола), «Ригу» (7, 1), «Тамбов» (7, 0) и «Торпедо» (56, 30).

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

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