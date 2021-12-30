Симеоне и четыре футболиста «Атлетико» заразились коронавирусом

Главный тренер мадридского «Атлетико» и четыре футболиста команды заразились коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба «матрасников», положительные тесты сдали Коке, Антуан Гризманн, Эктор Эррера и Жоау Фелиш.
Свою первую встречу после перерыва «Атлетико» проведет 2 января дома против «Райо Вальекано».
Напомним, ранее стало известно о четырех случаях заболевания в «Валенсии», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, и десяти - в «Барселоне».
Испанская Ла лига возобновится после перерыва 31 декабря. В первом матче «Валенсия» дома примет «Эспаньол».
источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)