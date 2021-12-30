Непомнящий рассказал, с кем из футболистов он бы не пошел в баню на Новый год

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, с кем из действующих игроков, по его мнению, не стоит ходить в баню на Новый год, чтобы никуда случайно не улететь, как в известном фильме.

«С полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, в текущем сезоне Глушаков провел 17 матчей, в которых забил семь мячей.

Футболист является чемпионом и обладателем Кубка России в составе московского «Спартака».

После 18 туров «Химки» с 14 очками замыкают турнирную таблицу чемпионата России.