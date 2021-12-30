Романцев назвал антифутбольным решение о введении в России системы fan ID

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев раскритиковал решение властей ввести на российских аренах систему обязательной идентификации болельщиков.

«Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей файеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотерами не решить!

Болельщика надо воспитывать, прививать ему уважение к игре, создавать на стадионах атмосферу праздника. И то, что такое возможно, подтвердил чемпионат мира в России, организации и проведению которого была дана самая высокая оценка. Значит, можем! А получается, что тем из футбольных болельщиков, у кого не окажется специальных паспортов, остается ходить на керлинг, где все тихо и спокойно», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, законопроект о введении в России системы fan ID был принят Государственной думой РФ в трех чтениях и одобрен Советом Федерации.

В случае подписания нормативного акта президентом РФ до Нового года, его положения вступят в силу с 1 июня 2022 года.

Ранее система fan ID применялась в России во время Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также Кубка Конфедераций в 2017 и чемпионата мира по футболу в 2018.