Широков объяснил, по какой схеме может играть «Зенит» с Сергеевым

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как может поменять тактику «Зенит» с приходом в команду нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Зениту» имеет смысл играть в два нападающих. Питерцы использовали такую практику с Дзюбой и Азмуном. Почему бы сейчас не попробовать? Думаю, главный тренер найдет, как разместить их на поле. Все будет зависеть от футболистов. Может быть, они втроем будут играть в нападении. Попробовать всегда можно. Если Дзюба, Азмун и Сергеев будут в отличной форме, почему бы не попробовать? Но это при условии, что все трое останутся в клубе. Семак найдет способ разместить их всех на поле», - приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» уже согласовал трехлетний контракт с Сергеевым. Вместе с тем, различные источники утверждают, что клуб избавится от Дзюбы, который перейдет в казанский «Рубин».

В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей, в которых забил восемь мячей.