Олег Романцев: У Кокорина и Мамаева еще есть шанс вернуться в большую игру

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал перспективы футболистов «Фиорентины» и «Химок» Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Могу вспомнить Эдуарда Стрельцова, который провел в заключении намного больше, а затем с блеском вернулся на поле, завоевав даже звание лучшего игрока. Но это несопоставимое сравнение, поскольку, не в обиду будь сказано, по характеру и по таланту Стрельцов превосходил Александра и Павла. Но считаю, что у них еще есть шанс вернуться в большую игру», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Романцева.

Последним клубом в карьере Мамаева был «Ростов», состав которого он пополнил в сентябре 2019 года. В общей сложности он провел за донскую команду 26 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

Кокорин провел всего четыре матча за «Фиорентину», в которых не смог отметиться результативными действиями.