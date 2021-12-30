Классен подписал многолетний контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» объявил о подписании соглашения с защитником Леноном Классеном.

Как сообщает официальный твиттер пресс-службы красно-белых, контракт с 21-летним футболистом подписан доо 2025-го года.

«Благодаря «Тиролю» я стал большим игроком, так что эта перемена произошла сейчас. Ммногим обязан австрийскому клубу, и желаю ему всего наилучшего в будущем», - заявил Классен.

В текущем сезоне Леон провел за «Тироль» 20 матчей, в которых отдал шесть результативных передач. Также на его счету одна игра за молодежную сборную России.