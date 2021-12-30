Семин предположил новогоднее желание Федуна о «Спартаке»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, какое желание на 2022-й год загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.
«Сложно угадать, но наверняка оно сбудется. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, попросит победу в Лиге Европы», — цитирует специалиста RT
Напомним, что новым наставником «Спартака» стал итальянский специалист Паоло Ваноли.
После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
источник: «RT на русском»