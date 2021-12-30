Семин предположил новогоднее желание Федуна о «Спартаке»

Такое под силу только старику Хоттабычу! Клиент «Лиги Ставок» собрал магический экспресс с кэфом 8 686

Под Новый год часто происходят чудеса, но то, что удалось одному из клиентов «Лиги Ставок», все равно не укладывается в голове. Ну как такое вообще возможно?