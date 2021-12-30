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Семин предположил новогоднее желание Федуна о «Спартаке»

Команда также вышла в 1/8 финала Лиги Европы, финишировав первой в своей группе. .
30 декабря 2021 17:13
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, какое желание на 2022-й год загадает владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Сложно угадать, но наверняка оно сбудется. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне загадывать уже поздно, надо было раньше это делать. Возможно, попросит победу в Лиге Европы», — цитирует специалиста RT

Напомним, что новым наставником «Спартака» стал итальянский специалист Паоло Ваноли.

После 18 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

источник: «RT на русском»
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