Ломовицкий написал поклонникам «Спартака» прощальный пост

Бывший хавбек московского «Спартака» Александр Ломовицкий обратился к поклонникам красно-белых.

Напомним, что 23-летний футболист в зимнее трансферное окно стал игроком казанского «Рубина».

«Я в «Спартаке» с 8 лет, и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнерам по команде за все», — написал Ломовицкий в своем инстаграме.

В текущем сезоне футболист провел 21 матч, в котором не забил ни одного мяча.