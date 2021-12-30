Продан первый «Золотой Джекпон»

«Золотой Джекпон» — это эксклюзивный арт-объект, который открывает возможность заработать десятки миллионов рублей в рамках акции «Джекпот», финальный розыгрыш которой букмекерская компания «Лига Ставок» проведет 17 декабря 2022 года. Ранее российские букмекеры никогда не были представлены в быстро развивающемся сегменте NFT, где торгуются криптографические токены, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим аналогичным токеном.

«Золотой Джекпон» с уникальным номером 0255222782 был размещен 13 декабря на NFT-бирже OpenSea — первом и крупнейшем маркетплейсе невзаимозаменяемых токенов на основе блокчейн-технологии Ethereum. И вот, спустя две с половиной недели, «Золотой Джекпон» был продан. Торги были остановлены на отметке 111,93 доллара (включая 2,5-процентную комиссию биржи).

Обладатель «Джекпона» получил право каждый день участвовать в розыгрыше «Джекпота», общий призовой фонд которого превышает 400 миллионов рублей. С подробными правилами акции можно ознакомиться здесь. Отметим, что призовой фонд будет разыгран полностью до 17 декабря 2022 года. Розыгрыши фиксированных призов и частей «Джекпота» проходят на ресурсах «Лиги Ставок» ежедневно. По состоянию на 30 декабря 2021 года более двух тысяч человек суммарно выиграли 33,6 млн рублей.

Игра продолжается! И «Золотой Джекпон» — новый технологичный способ принять в ней участие. Как свидетельствуют многочисленные исследования, NFT станет одним из основных направлений развития букмекерского рынка в ближайшие годы. Поэтому значение выхода «Лиги Ставок» на рынок невзаимозаменяемых токенов трудно переоценить. Уже очень скоро NFT и ставки на спорт будут тесно переплетены и в России, как это уже происходит в других странах.