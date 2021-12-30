Агент Языджи подтвердил интерес к полузащитнику со стороны ЦСКА

Агентство, представляющее интересы полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердило интерес к игроку со стороны московского ЦСКА.

«Не исключаем переезда игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует RT представителя агентства.

В текущем сезоне турок провел 21 матч, в котором забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

До «Лилля» Языджи выступал у себя на родине в составе «Трабзонспора».