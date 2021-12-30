Валерий Непомнящий: Речь Карпина утром 1 января заставит подняться любого игрока

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, чья мотивационная речь утром 1 января заставит подняться с кровати любого игрока.
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Я имею в виду призыв тренера, готовящего сборную к матчу с Польшей. Естественно, Валерия Карпина», — цитирует специалиста RT.
Напомним, что в отборочном турнире чемпионата мира-2022 команда Карпина заняла второе место, уступив первую строчку Хорватии. Теперь сборная России примет участие в стыковых матчах за право на выход в финальную часть мирового первенства в Катаре.
источник: «RT на русском»