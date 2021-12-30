Бразильскому тренеру «Зенита» де Оливейре предоставлено российское гражданство

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра и начальник клуба Евгений Кошелев получили российское гражданство.

Указ о выдаче паспортов РФ бразильцу и украинцу подписал президент Владимир Путин.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиама Артура, родившегося 20 октября 1982 года в Бразилии, и Кошелева Евгения Валентиновича, родившегося 20 июля 1979 года на Украине», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что Оливейра работает в клубе с 2015 года. Кошелев в «Зените» с 2009-го.

Весной клуб из Санкт-Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы.