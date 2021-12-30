Кокорин может продолжить карьеру в «Химках»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин может вернуться в РПЛ.

Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован подмосковный клуб «Химки».

Напомним, что Кокорин подписал контракт с «фиалками» в январе 2021 года. Он переехал в Италию, покинув московский «Спартак». Александр провел девять матчей, но не отметился голевыми действиями. Соглашение россиянина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Кокорина в два миллиона евро.