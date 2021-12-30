Максим Калиниченко: Никакой борьбы за титулы в ближайшие годы у «Спартака» не будет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал трансферную политику клуба.
Напомним, что ранее новичком команды стал российский защитник «Тироля» Ленон Классен.
«Сейчас коротко моё мнение о трансферной кампании «Спартака». Трансферный рынок вздрогнул! Свинов, Хлусевич, Классен, Пруцев… Все как один сложившиеся мастера кожаной сферы. С ними в любые турниры за титулами, да… Ребят, расходимся, нас опять обманули. Никакой борьбы за титулы в ближайшие годы не будет. Идёт «оптимизация» и «импортозамещение», - написал чемпион России в своем телеграм-канале.
Добавим, что весной «Спартак» сыграет в плей-офф Лиги Европы.