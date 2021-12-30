«Это просто плохая идея». Чеферин раскритиковал предложение о проведении ЧМ каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал вариант с проведением чемпионата мира каждые два года.

«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года, а не каждые два года. Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и прочие турниры, связанные непосредственно с футболом. Это просто плохая идея», – цитирует словенца Swiss Info.

Напомним, ранее идею о проведении турнира раз в два года выдвигал в том числе президент ФИФА Джанни Инфантино.

При нынешней схеме первенство проводится каждые четыре года. Следующий мундиаль пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.