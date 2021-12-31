«Венеция» подпишет хавбека «Баварии» Кьюзанса. Ранее им интересовался ЦСКА

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что «Венеция» в ближайшие дни объявит о трансфере хавбека «Баварии» Микаэля Кьюзанса. Ранее игроком интересовался российский ЦСКА.

По словам источника, клуб сделал все возможное, чтобы подписать с игроком контракт. Стоимость трансфера - четыре миллиона евро. Остается только подписать документы и в ближайшие дни объявить о сделке.

В этом сезоне Кьюзанс сыграл за «Баварию» две игры во всех соревнованиях, забил один гол и отдал одну результативную передачу.