Эриксен получил несколько предложений по контракту от клубов из Англии, Дании и Нидерландов

Полузащитник Кристиан Эриксен, который продолжает восстановление после остановки сердца, получил несколько предложений от клубов из Англии, Нидерландов и Дании.

Об этом сообщает Николо Скира.

Датчанину было сделано не менее пяти предложений, но названия команд не разглашаются. Сам полузащитник активно готовится к возвращению на поле.

Напомним, в матче второго тура группы B на Евро-2020 между Финляндией и Данией (1:0) Эриксен упал на газон и потерял сознание. В результате ему установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он не играл на профессиональном уровне. «Интер» расторг с ним контракт 17 декабря, так как законодательство Италии запрещает играть футболистам в стране с установленным дефибриллятором.