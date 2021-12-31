Футболиста «Манчестер Сити» Канселу избили и ограбили

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал о нападении на него злоумышленников.

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые причинили мне боль и пытались причинить боль моей семье. Когда вы оказываете сопротивление - вот что происходит.

Им удалось забрать все мои драгоценности и оставить меня с моим лицом в таком состоянии. Самое важное для меня - моя семья, к счастью, с ними все в порядке», - написал футболист в своем инстаграме, приложив фотографию со следами побоев на лице.

Напомним, в текущем сезоне 27-летний Канселу провел 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Клуб выразил игроку слова поддержки.