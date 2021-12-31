Сергей Юран рассказал, в кого из футболистов влезет больше всего оливье

Главный тренер »СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал, в кого из действующих футболистов влезет больше всего салата оливье.

«В защитника «Спартака» Андрея Ещенко, он достаточно крепкий. Можно еще Илью Кухарчука вспомнить из «Химок». Тоже любитель много покушать», - приводит слова экс-футболиста красно-белых RT.

Напомним, Ещенко является чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе «Спартака».

После 25 туров команда Юрана с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.