Сергей Юран рассказал, в кого из футболистов влезет больше всего оливье

Главный тренер »СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал, в кого из действующих футболистов влезет больше всего салата оливье.
«В защитника «Спартака» Андрея Ещенко, он достаточно крепкий. Можно еще Илью Кухарчука вспомнить из «Химок». Тоже любитель много покушать», - приводит слова экс-футболиста красно-белых RT.
Напомним, Ещенко является чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе «Спартака».
После 25 туров команда Юрана с 41 очком занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ.
источник: «RT на русском»