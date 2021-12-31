В сборной Камеруна произошла вспышка коронавируса перед стартом Кубка африканских наций

Федерация футбола Камеруна сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом перед стартом Кубка африканских наций. Первый матч на турнире сборная проведет против Буркина-Фасо.

Пьер Кунде, Жан Эфала, Майкл Нгаду-Нгажуй и Кристиан Бассогог сдали положительные тесты. Все они будут помещены в карантин. За игроками наблюдают врачи команды.

Примечательно, что Камерун - далеко не первая национальная сборная, в которой выявляли инфицированных коронавирусом. Ранее случаи заражения были выявлены в сборных Алжира, Кот-д'Ивуара и Марокко.

Камерун попал в группу А и сыграет с Буркина-Фасо, Кабо-Верде и Эфиопией. Турнир пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.