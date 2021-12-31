Люк Улкшир: Если «Динамо» сохранит такую игру, то сможет побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир рассказал об игре своей команды, которая впервые за долгое время ведет борьбу за чемпионство во внутреннем чемпионате.

«Год прошел для «Динамо» удачно. Мне очень нравится игра нынешней команды. Если ребятам удастся сохранить эту игру после зимнего перерыва, то они точно смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. И я надеюсь, что у них все получится», - сказал Уилкшир «СЭ».

Отметим, что после 18-и туров подопечные Сандро Шварца идут на втором месте с 36-ю очками, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. В последнем матче до зимней паузы клубы провели очную встречу, которая завершилась вничью 1:1.