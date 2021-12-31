Парагваец Медина согласовал контракт с ЦСКА

Парагвайский полузащитник Хесус Медина может перейти в ЦСКА.

Как сообщает в своем твиттере журналист Сесар Луис Мерло, стороны уже согласовали контракт до июня 2025 года.

В настоящее время игрок выступает за «Нью-Йорк Сити» в MLS, однако с 1 января 2022 года станет свободным агентом, поэтому армейцы не должны будут платить за его переход.

В текущем сезоне Медина провел 36 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

После 18 туров ЦСКА с 30 очками занимает четвертое место.