Непомнящий поразмышлял, какую песню мог бы исполнить Слуцкий на Новый год

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какую, по его мнению, песню мог бы исоплнить в новогоднюю ночь главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Наставнику «Рубина» подойдет что-то из репертуара The Beatles. Леня заслуживает, чтобы его ассоциировали именно с такой группой», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, ранее Валерий Кузьмич сказал, что не пошел бы в баню с полузащитником подмосковных «Химок» Денисом Глушаковым, чтобы случайно куда-нибудь не улететь, как в известном фильме.

После 18 туров «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.