«Манчестер Сити» отреагировал на ограбление своего футболиста Канселу

«Манчестер Сити» опубликовал заявление о ситуации вокруг защитника Жоао Кансело, на которого напали четыре грабителя.

«Мы шокированы и потрясены тем, что Жоау Кансело и его семья подверглись нападению вечером дома. В результате нападения Жоао получил травму.

Клуб поддерживает Жоао и его семью. Канселу помогает полиции расследовать это серьезное дело», - говорится в заявлении манчестерского клуба.

В текущем сезоне АПЛ Канселу провел 19 игр за «горожан», в которых он забил один гол и отдал четыре передачи. Его контракт рассчитан до 2025 года и действующая трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро по данным Transfermart.