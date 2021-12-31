Уилкшир - про сборную России: Второе место в группе не позор, но и не максимум

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением относительно шансов сборной России пройти стыковые матчи за право выйти на ЧМ-2022.

«У сборной России был реальный шанс выйти с первого места. Обидно, что команда упустила его в последнем матче. Второе место - не позор, но и не максимум для сборной России. Теперь нужно проходить стыки, для этого у сборной России есть потенциал», - сказал Уилкшир «СЭ».

Напомним, что сборная России сыграет в марте в стыковых матчах с командой Польши. В случае, если подопечные Валерия Карпина пройдут этого соперника, им предстоит провести еще одну игру.