«Химки» опровергли интерес к Кокорину

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал о слухах относительно возможности приобретения хавбека «Фиорентины» Александра Кокорина.

«На сегодняшний день «Химки» не интересуются Александром Кокориным», — сказал Ульянов «Чемпионату».

Напомним, что Кокорин подписал контракт с «фиалками» в январе 2021 года. Он переехал в Италию, покинув московский «Спартак». Александр провел девять матчей, но не отметился голевыми действиями. Соглашение россиянина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Кокорина в два миллиона евро.