Мостовой считает, что половина игроков РПЛ не смогла бы встать на тренировку после Нового года

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что после новогодней ночи мало кто из российских футболистов смог бы собраться на тренировку.

«Они бы неважно себя чувствовали на следующий день. Половина бы не смогла проснуться и встать с кровати. Хотя, когда я играл в Европе, 1 января всегда проходили тренировки. Поэтому если ночью кто-то и позволял себе выпить шампанского или бокал вина, то должен был быть готов к занятию, поскольку через пару дней возобновлялись официальные матчи», - приводит слова ветерана RT.

Напомним, после отъезда за границу Мостовой выступал за французский «Страсбур», португальскую «Бенфику» и испанскую «Сельту».