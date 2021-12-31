Владимир Нидергаус - про Дзюбу: Уровень Дзюбы и российского футбола высвечивает Лига чемпионов

Бывший нападающий «Ротора» Владимир Нидергаус поделился своим мнением насчет игры Артема Дзюбы, который недавно побил рекорд бывшего футболиста волгоградской команды Олега Веретенникова.

«Ситуацию Дзюбы в сборной я оставлю за скобками. Это дело игрока и тренера. В целом, довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков… Лига чемпионов всё же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое положение дел сейчас в российском футболе», — приводит слова Нидергауса «Спорт-экспресс».

Отметим, что в нынешнем сезоне Дзюба побил рекорд Веретенникова по количеству голов в чемпионатах России. Сейчас на счету нападающего «Зенита» 147 голов, в то время, как Веретенников остановился на отметке в 140 забитых мячей.