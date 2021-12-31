Юран ответил на вопрос, какое желание перед Новым годом загадает Федун

Почему спортзал и алкоголь несовместимы: объясняет профессиональный врач

«Пиво спорту не вредит!», «Кто качался всю неделю, заслужил себе веселье», - в фитнес-залах гуляют десятки пословиц о том, как совмещать ЗОЖ и алкоголь. Но что на самом деле происходит с организмом, если тренироваться и при этом не бросать спиртное? Об этом «Плеймейкеру» рассказал эксперт – спортивный врач Татьяна Эгель.