Юран ответил на вопрос, какое желание перед Новым годом загадает Федун

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в рамках предновогоднего опроса ответил на вопрос, какое желание загадает перед наступления нового года владелец клуба Леонид Федун.
«О смене тренера и чемпионстве. А сбудется ли — большой вопрос», - приводит слова Юрана RT.
Напомним, что в связи с неудачными результатами в российской премьер-лиге «Спартак» расстался с португальским специалистом Руем Виторией, на пост главного тренера в декабре был назначен итальянец Паоло Ваноли.
источник: «RT на русском»