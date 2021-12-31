Близкое окружение Азмуна уверено, что иранский форвард продолжит карьеру в «Лионе»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к тому, чтобы стать игроком французского «Лиона».

Как сообщил в своем Twitter журналист Набиль Джеллит, близкое окружение иранского футболиста считает, что форвард продолжит карьеру во французском клубе.

Азмун собирается переехать в «Лион» в январе, когда откроется трансферное окно.

«Лион» уже сделал «Зениту» предложение о трансфере нападающего. Ориентировочная сумма сделки - 3–4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что сам Сердар уже согласовал переход с французским клубом, однако сине-бело-голубые хотят найти ему замену прежде, чем он покинет команду.

Добавим, что в текущем сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит», в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.