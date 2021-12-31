«Лилль» объявил о трансфере Иконе в «Фиорентину»

Полузащитник французского «Лилля» Жонатан Иконе пополнил итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает пресс-служба «догов».

Отмечается, что трансфер официально будет оформлен 3 января, когда откроется трансферное окно в Италии. Тем не менее, Иконе разрешили уже сейчас улететь во Флоренцию, чтобы присоединиться к команде и начать подготовку в составе «Фиорентины».

Напомним, что Жонатан перешел в «Лилль» из «ПСЖ» в июле 2018 года за пять миллионов евро. Всего он провел за французский клуб 150 матчей, забил 16 мячей и отдал 27 результативных передач. Соглашение с «Лиллем» было рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость игрока оценивается в 22 млн евро.

В составе «догов» Иконе стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.