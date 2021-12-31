«ПСЖ» готов продать Икарди в зимнее трансферное окно за 30 миллионов евро

«ПСЖ» готов отпустить форварда Мауро Икарди в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, при этом французский клуб не собирается продавать футболиста дешевле 30 миллионов евро.

Отметим, что действующее соглашение Мауро со столичным клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

Напомним, Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера» в июле 2020 года за 50 млн евро. С тех пор он провел за парижан 82 матча, забил 38 голов и отдал десять результативных передач. В составе «ПСЖ» Мауро стал чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны.