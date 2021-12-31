Семин ответил на вопрос, будут ли Кокорин и Мамаев пить шампанское на Новый год

Российский тренер Юрий Семин в рамках предновогоднего опроса ответил на вопрос, будут ли на Новый год Александр Кокорин и Павел Мамаев пить шампанское.

«Они же любят шампанское. Наверняка не станут себе изменять», - приводит слова Семина RT.

Напомним, что в октябре 2018 года, отмечая юбилей своей дружбы, Кокорин и Мамаев избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука, за что были посажены в тюрьму.

В настоящий момент оба спортсмена уже отбыли свое наказание, Кокорин выступает в итальянской «Фиоринтине», Павел Мамаев в конце декабря подписал контракт с «Химками».